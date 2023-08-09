أبرزها الجمع بين معاشين.. مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:

تتيح الجمع بين معاشين والدمج في المدارس والجامعات تتيح إمكانية التعيين من نسبة الـ5% من عدد العاملين تتيح الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات تساعد في الحصول على سكن حكومي مناسب تتيح الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية تتيح الحصول على الخصومات من وسائل النقل توفر الكشف المجاني في المستشفيات تسمح بمجانية الدخول للمتاحف والمناطق الأثرية