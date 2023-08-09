أبرزها الجمع بين معاشين.. مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة
سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:
- تتيح الجمع بين معاشين والدمج في المدارس والجامعات
- تتيح إمكانية التعيين من نسبة الـ5% من عدد العاملين
- تتيح الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات
- تساعد في الحصول على سكن حكومي مناسب
- تتيح الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية
- تتيح الحصول على الخصومات من وسائل النقل
- توفر الكشف المجاني في المستشفيات
- تسمح بمجانية الدخول للمتاحف والمناطق الأثرية