الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة على طريق «السنبلاوين - ميت غمر»

جثه
جثه

لقي طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة على طريق “السنبلاوين - ميت غمر” في محافظة الدقهلية، وفرت هاربة، وجرى نقل جثمان الضحية لمشرحة المستشفى ووضعت تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان البلاغ، وتبين من الفحص أن سيارة مسرعة صدمت الطفل على طريق السنبلاوين ميت غمر، أثناء عبوره الطريق أمام قرية منشية هلال، وفرت هاربة ولم يستدل عليها.

وجرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لضبط المتهم.

طفل سيارة السنبلاوين ميت غمر الدقهلية

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