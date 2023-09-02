رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد وحدات الإسكان الجامعى بمدينة المنصورة الجديدة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت، العمارات السكنية التى تسلمتها الجامعة بمدينة المنصورة الجديدة والتى تم تخصيصها للإسكان الجامعي (طلبة، طالبات، أعضاء هيئة تدريس، عاملين)، حيث تم استلام 10 عمارات سكنية والتي تُبعد عن مقر جامعة المنصورة الأهلية 3 دقائق بوسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب.

وأكد أن عمارات ووحدات الاسكان الجامعى بمدينة المنصورة الجديدة ستكون مجهزة بأعلى مستوى على أحدث الأنظمة الفندقية وتتميز بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإقامة والإعاشة للطلبة والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى منظومة الصيانة والنظافة ومنظومة الأمن والحراسة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الاعلان عن شروط وضوابط الإسكان قريبًا من خلال الصفحة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي للجامعة الأهلية.

رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبدالحي مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب.

كما عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم، اجتماعًا بمديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2023/ 2024، وتابع خلال الجولة التفقدية بالجامعة أعمال التنسيق والقبول للطلاب الجدد من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقا للحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الأهلية كما استطلع آراء الطلاب وأولياء الأمور عن مدى سهولة إجراءات القبول بالبرامج المختلفة والتعرف عل المشكلات التي تواجههم أثناء القبول بالجامعة.

وبحث خلال الاجتماع بمديرى البرامج خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد، والاطمئنان على جاهزية المعامل المركزية والورش الهندسية والمدرجات والقاعات الدراسية.