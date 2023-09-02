ضبط عامل أطلق الخرطوش على طليق شقيقته وأصابه بالعمى فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل بعد قيامه بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش علي طليق شقيقته، وتسبب في إصابته بالعمى بعد نشوب خلافات عائلية بينهما، واختباء المتهم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى الرمد بالمنصورة بوصول"فتحی .م.س.ع"، 31 عامًا، عامل، ومقيم بندر المنزلة، مُصابًا برش خرطوش بالوجه والعينين ادعاء تعدي من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة وبسؤال المجني عليه اتهم شقيق طليقته ويدعى" عبده .ا.ع.ن"، 21 عامًا، عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري بحوزته واحداث إصابته، لوجود خلافات عائليه بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى العرض على النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي الى تحديد مكان تواجد المتهم وهروبه بإحدى الشقق السكنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

جرى تشكيل مأمورية ضبطيه بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأسفرت عن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة عبارة عن بندقية خرطوش مطموسة الأرقام و4 طلقات من ذات العيار جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.