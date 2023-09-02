السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط مستريح الأدوية بالدقهلية.. استولى على 200 مليون جنيه من المواطنين

القبض
القبض

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة محافظة الدقهلية من ضبط مدير بشركة لتجارة الأدوية بعد قيامة بمعاونة والده في الاستيلاء على 200 مليون جنيه من عدد من الأشخاص بدعوى تشغيلهم في تجارة الأدوية نظير أرباح سنوية أو شهرية وتعثرهم في سداد الأرباح الشهرية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعقيد أحمد القباني، مأمور مركز شرطة محلة دمنة بحضور 11 شخصًا وسيدة لتحرير بلاغ ضد صاحب شركة أدوية ونجله بالحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تشغيلها في تجارة الأدوية وتحقيق أرباح مالية شهرية، واتهم محرري البلاغ كلًا من: "حمدان. ا. م. ا"، 61 عامًا موظف بشركة أدوية وشهرته "الشيخ مصباح" ونجله "عبدالرحمن"، 27 عامًا مدير بشركة للتجارة العامة وتوزيع الأدوية، ويقيمان قرية منية محلة دمنة دائرة المركز بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بما يقرب من 200 مليون جنيه، مقابل تشغيلها في تجارة الأدوية نظير أرباح سنوية تقدر بـ30% أو 25% شهريًا وذلك منذ سنوات، والتزامهما بوعدهما لهم بضعة أشهر وعقب ذلك تعثرا في إعطائهم الأرباح منذ 4 أشهر.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، من ضبط المتهم الثاني،  وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الأول.

ضباط وحده المباحث محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية مركز شركه محله الدمنه

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