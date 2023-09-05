انهيار عقار قديم من 3 طوابق بمركز أجا محافظة الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، إنهيار أجزاء من عقار قديم بمدينة أجا، اليوم الثلاثاء، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكشف مصدر برئاسة مركز ومدينة أجا، أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوي، وحدث الانهيار في الطابق الأرضي والأول علوي.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن المنزل قديم وتسبب الحادث في حدوث شروخ وتصدعات في باقي العقار، ما يستلزم إزالته حتى سطح الأرض.

وأوضح المصدر أن المنزل مأهول بالسكان، ولم يؤثر الانهيار على العقارات المجاورة له، ولم يسفر عن وقوع إصابات بين السكان، نظرًا لأنه كان خاليًا وقت وقوع الحادث.

فصل المرافق عن عقار أجا المنهار بالدقهلية

كما أشار إلى أن كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، توجد حاليًا بمحل العقار المنهار، وتم فصل جميع المرافق عن المنزل استعدادًا لبدء أعمال إزالته.

وبدأت رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية أعمال إزالة العقار المنهار جزئيًا بالمدينة، اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على توجيهات الإدارة الهندسية بضرورة إزالته حتى سطح الأرض.

وتم استدعاء لودر ومعدات رئاسة المركز، وبدأت أعمال الإزالة في حضور حاتم قابيل، رئيس المركز، والعميد طارق يحيى، مأمور المركز، ومسئولي الإدارة الهندسية وشركات المرافق.

وشهدت مدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، انهيار أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان في المنطقة خلف موقف السيارات، صباح اليوم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وأنقذت العناية الإلهية المواطنين بعد سقوط أجزاء من العقار المكون من 4 طوابق أرضي و3 علوي، حيث انهارت غرفة وشرفة الطابق الأول علوي على الأرضي، وكان المنزل خاليًا من السكان وقت الحادث.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانهيار عقار جزئيًا في المنطقة خلف موقف السيارات.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتسبب الانهيار في حدوث تصدعات وتشققات في جدران باقي العقار، دون أن يؤثر على العقار المجاور له، وأوصت الإدارة الهندسية بضرورة إزالته حتى سطح الأرض.

وبدأت الأجهزة التنفيذية أعمال إزالة العقار، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

انهيار عقار قديم

انهيار عقار قديم

انهيار عقار قديم