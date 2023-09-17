مصرع وإصابة 4 سقطوا داخل بيارة صرف صحي بالدقهلية

لقى عاملان مصرعهما بالدقهلية وأصيب اثنين آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحى بعزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحموديه بمركز دكرنس

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالى عزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحموديه بمركز دكرنس بسقوط ٤ اشخاص داخل بيارة صرف صحى بالقرية بينهم ثلاث عمال أثناء عملية التطهير والرابع من أبناء القرية اثناء محاولة انقاذهم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وقوات الحماية المدنية والانقاذ البري الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه اثناء قيام العمال الثلاثه بتطهير بيارة الصرف الصحى سقطوا فيها وحاول أحد أبناء القرية إنقاذهم إلا أنه سقط معهم وفشل باقى الأهالى فى محاولة إنقاذهم

جرى انتشال جثة العاملين وهما عمر رزق محمد عبد الرحيم، 30عامًا، ومحمد ابراهيم أحمد موسى، 19 عامًا، عاملان يقيمان بقرية الطليحات بمحافظة سوهاج وتبين اصابة العامل الثالث ويدعى احمد مجدى محمد أمين، ٤٩ عامًا، من سوهاج، مصاب بضيق فى التنفس.

وجرى نقله الى مستشفى منية النصر لتلقى العلاج اللازم و أصيب أحد أبناء القرية ويدعى السعيد سعد السعيد، 21 عامًا، من عزبة عرب زيدان الذى كان يحاول إنقاذهم إلا أنه فشل وسقط معهم وجرى تحويله إلى مستشفى الجمالية المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تفقد اليوم د.معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة أعمال انتظام الدراسة والمحاضرات في أول أيام العام الدراسي الجديد للفرقة الثانية والثالثة وذلك بكلية الطب البشري.

رافق رئيس الجامعة د.هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب والدكتورة سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة.