الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"العلاج الطبيعي" تتفقد 25 قسمًا وتجري 33 ألف جلسة في أسبوعين بالدقهلية

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية بالدقهلية، باستقبال نحو 18 ألفًا و266 حالة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، بإجمالي جلسات يتجاوز الـ 33 ألف جلسة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكل التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

من جهته، أوضح الدكتور أكرم عبدالمنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي، أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوي بلغ 5216 جلسة، علاوة على 1432 جلسة للأطفال، و1275 جلسة لمرضى الداخلي ونحو 853 لمرضى العناية.

وأضاف عبدالمنعم، أنه فيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي والحضانات، فقد بلغ إجمالي عدد الجلسات 135 في قسم عناية الأطفال بالإضافة إلى 170 بالحضانات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة.

أما على صعيد الجولات الميدانية لفت مدير إدارة العلاج الطبيعي، إلى أن الأسبوعين الماضيين، شهدا مرورًا مكثفًا على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بأنحاء المحافظة كافة، تضمنت نحو 25 زيارة لإدارات صحية عدة، بينها المطرية، المنصورة، نبروه، السنبلاوين، ميت غمر، ومنية النصر. 

الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية خالد عبد الغفار

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