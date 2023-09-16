فوز فريق بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الثاني بمشروع روبوت لمساعدة الأمهات

فاز الفريق الطلابي بكلية الهندسة جامعة المنصورة “Maxel” بالمركز الثاني على مستوى مصر في مسابقة “Egypt IOT and AI” وتأهلهم للتصفيات النهائية في دبي خلال العام الحالي.

وقد فاز الفريق فى المنافسات بالمسابقة على مستوى مصر من بين 200 فريق من مختلف جامعات مصر حيث شارك الفريق بمشروع تحت عنوان: Dealing with ADHD in children & Spreading awareness among their parents.

حيث قام الفريق بتصميم روبوت متميز وتطبيق موبايل يحمل اسم الفريق.

مشروع الروبوت والتطبيق Challenge يتعامل مع اضطراب ADHD خاصة حالة Inattention عند الأطفال و هم أطفال لا يستطيعون التركيز بشكل متواصل مع تشتت انتباههم بدرجات كبيرة في مؤثرات خارجية و بالتالي المشروع عبارة عن تطبيق على هاتف أم الطفل تعطي من خلاله الأوامر وأيضًا روبوت ذكيّ مناسب يتعامل مع الاطفال يقوم بتقسيم تلك الأوامر إلى مجموعة خطوات صغيرة مع متابعة كل خطوة بالإضافة إلى التعرف على حالة الطفل النفسية من خلال الروبوت ونشر ثقافة الوعي باضطراب ADHD من خلال تطبيق الهاتف لتسهيل تعامل الأم مع طفلها في جوانب حياته المختلفة.

يتكون الفريق من طلاب من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات: أحمد المتولي، محمود عمر، محمود طلبه، انجي فوزي، سهام سمير، محمد خالد، إنجي عبد الله. والمشروع من إشراف الدكتورة إيمان عبد الحليم المدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

كما أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على ضرورة تكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي بشن حملات تفتيشية على 403 منشآت تبين أن 66 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

فريق كلية الهندسة جامعة المنصورة