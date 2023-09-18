تفعيل تدريب طلاب صيدلة المنصورة الجديدة بمستشفى 57357

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة زيارة للطلاب لمستشفي ٥٧٣٥٧ تحت رعاية دكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة دكتور ناهد محمود عبد العزيز العناني عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة وإشراف دكتور إيمان سعيد عبد الخالق مدير برنامج دكتور الصيدلة (فارم دي - صيدلة اكلينيكية) وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مؤسسة ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الاطفال.

وتعرف الطلاب خلال الزيارة علي دور ومهام الصيادلة الإكلينيكين بمنظومة مستشفى ٥٧٣٥٧ وتفقد الطلاب العيادات الخارجية حيث يتلقي الاطفال جرعات العلاج الكيميائي, الصيدليات، حيث يتم صرف العلاج الخارجي للاطفال لاي امراض يعانون منها بجانب مرض السرطان و كذلك علاج مرض السرطان.

كما يتم التوضيح للامهات جميع التعليمات الخاصة باستخدام الأدوية وكيفية التعامل مع أي طواريء قد يتعرض لها الطفل أثناء البرنامج العلاجي وكذلك زار الطلاب العيادات الداخلية حيث يتلقي الأطفال جرعات العلاج الكيميائي أو الاشعاعي خلال فترة الإقامة في المستشفي.

تعد هذه الزيارة الثانية لمستشفي ٥٧٣٥٧ في إطار بروتوكول التعاون و الأولي في سلسلة من الزيارات التي سيتم تنظيمها لمستشفي ٥٧٣٥٧ خلال العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.