أهالى الدقهلية يشيعون جثمان الشيف خالد أحد ضحايا عاصفة دانيال

شهدت قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تشييع جثمان الشيف خالد شرارة ضحية إعصار دانيال بدولة ليبيا بمشاركة الآلاف من أهالى القرية.

تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحية بالمسجد الكبير بالقرية، صباح اليوم، وتم تشييعه لمثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهل قريته.

وقال المهندس إسلام شرارة، عم أحمد شرارة، إن الأسرة تلقت اتصالًا من أحد أصدقاء الشيف يخبرهم بوفاته في الإعصار، والعثور على جثمانه غارقًا في المحل الخاص به بمدينة درنة الليبية.

وأضاف شرارة أن الشاب شريك في محل حلواني بالمدينة، وكان يقيم به ليلة الإعصار بمفرده، وعندما ذهب زملاؤه لعملهم في الصباح فوجئوا به غارقًا داخله.

تشييع جثمان الشاب أحمد جمال البلم بقرية ميت فضالة

وفي سياق متصل، شيّع أهالي قرية ميت فضالة التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، جثمان الشاب أحمد جمال البلم، والذي توفي في إعصار دانيال بدولة ليبيا، مساء أمس الثلاثاء، وسط حالة من الحزن الشديد.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشاب من مسجد الرحمن بالقرية، وتم تشييعه لمثواه الأخير ودفنه في مقابر أسرته، وسط انهيار زوجته وطفليه وعائلته.