أحد أهالى المنصورة: قرارات الرئيس اليوم أظهرت اهتمامه بالمواطن البسيط

أكد محمد سعفان أحد سكان مدينة المنصورة دعمه للرئيس السيسي لما يقدمه من دعم للمواطنين والموظفين.

وقال محمد إنه يحيى الرئيس على دعمه للمعاشات ولجميع فئات الشعب المصري ومنهم الفلاحون، وتمنى مزيدًا من التقدم والرقي لمصر.

وأضاف أن كلمة الرئيس اليوم أبرزت أنه يشعر بالمواطن البسيط في كل قرى مصرنا الحبيبة ولن يدخر جهدًا في سبيل تحقيق كل آماله وتطلعاته لحياة ومعيشة أفضل.

وجاءت قرارات الرئيس السيسي اليوم بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة وزيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين.

ومن ضمن قرارات الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير ورفع إعفاء الحد الضريبي 25% من 36 لـ45 ألف جنيه لكافة العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال زيادة الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة 15% لـ5 ملايين أسرة.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ تلك القرارات.