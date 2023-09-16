السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد أهالى المنصورة: قرارات الرئيس اليوم أظهرت اهتمامه بالمواطن البسيط

محمد سعفان
محمد سعفان

أكد محمد سعفان أحد سكان مدينة المنصورة دعمه للرئيس السيسي لما يقدمه من دعم للمواطنين والموظفين.

وقال محمد إنه يحيى الرئيس على دعمه للمعاشات ولجميع فئات الشعب المصري ومنهم الفلاحون، وتمنى مزيدًا من التقدم والرقي لمصر.

وأضاف أن كلمة الرئيس اليوم أبرزت أنه يشعر بالمواطن البسيط في كل قرى مصرنا الحبيبة ولن يدخر جهدًا في سبيل تحقيق كل آماله وتطلعاته لحياة ومعيشة أفضل.

وجاءت قرارات الرئيس السيسي اليوم بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة وزيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين.

ومن ضمن قرارات الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير ورفع إعفاء الحد الضريبي 25% من 36 لـ45 ألف جنيه لكافة العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال زيادة الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة 15% لـ5 ملايين أسرة.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ تلك القرارات.

الرئيس السيسي مدينه المنصوره محافظة الدقهلية زيادة الاجور زيادة المعاشات

مواد متعلقة

صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية توصى بغلق 66 منشأة تعمل دون ترخيص

محافظ الدقهلية: مستمرون فى تطوير مدينة جمصة لاستقبال المصطافين

صحة الدقهلية: 56 ألف سيدة استفدن من خدمات "حقك تنظمى" بالمرحلة الأولى

"صحة الدقهلية": جلسات العلاج الطبيعى تتخطى حاجز الـ 74 ألفاً خلال أغسطس

رفع 1450 طن قمامة خلال حملة مكبرة بشرق المنصورة

محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الرئيسى "أهلًا مدارس" بالمنصورة

رفع مئات أطنان القمامة والمخلفات فى المنصورة

شاب من المنصورة: الرئيس صاحب الطفرة التي حدثت في مصر

الأكثر قراءة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

أرقام حطمها محمد صلاح بعد تألقه ضد ولفرهامبتون

متفوقًا على محرز.. محمد صلاح أكثر لاعب إفريقى يصنع أهدافًا بالدورى الإنجليزى

أول لقاء مع أسرة زارها الرئيس السيسى بسدس الأمراء: "شعرنا أنه فرد من أفراد أسرتنا" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات