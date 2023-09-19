محافظ الدقهلية يفتتح مدارس بالسنبلاوين بـ24 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، بحضور ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وهشام عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب محمد السعيد، عضو مجلس النواب، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وافتتح مختار مدرسة "عزبة صبحي كابري" للتعليم الأساسي على مساحة 2,100 متر مربع ومكونة من 11 فصلاً تعليميًا بتكلفة 6.5 مليون جنيه، وتفقد فصول المدرسة والمعمل ومنطقة الألعاب.

كما افتتح المحافظ مدرسة "أولاد مبروك" الرسمية للغات تعليم أساسي على مساحة 2,500 متر مربع ومكونة من 22 فصلاً تعليميًا بتكلفة 10.5 مليون جنيه، وتفقد فصول المدرسة والمعمل.

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسه عزبه النجار للتعليم الأساسي

كما افتتح مختار، مدرسة عزبة النجار للتعليم الأساسي على مساحة 2,200 متر مربع ومكونة من 11 فصل تعليمي بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ، أن ما نشاهده يوميًا من افتتاح للمدارس وللمشروعات القومية هو بحق إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مختار، إن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

ووجه المحافظ، لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنظيف جميع ملاعب المدارس لممارسة الطلاب لكافة الأنشطة الرياضية عليها.

وثمَّن مختار، دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثال في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس.

والتقى المحافظ، بعدد من ذوي القدرات الخاصة والمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجَّه بسرعة دراستها وحلها.

جانب من الافتتاح