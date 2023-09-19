الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"العلاج الحر" توصى بغلق 9 منشآت طبية مخالفة بالدقهلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بـ الدقهلية، إن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 111 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 54 عيادات خاصة و7 عيادات تخصصية ومستشفيات خاصة، إلى جانب 32 مركزاً ومعملا من بينها 11 مركزا غير مرخص، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 15 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 9 منشآت وجدت بها مخالفات جسيمة ولإدارتها دون ترخيص، وإعادة فتح منشأتين أخريين بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 15 منشأة، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة. 

استلام 20 جهازا خاصا ببنوك الدم بقيمة مليون و800 ألف جنيه 
 

كان أعلن الدكتور شريف مكين عن استلام مديرية الصحة نحو 20 جهازا خاصا ببنوك الدم بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليون و800 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة العمل ببنوك الدم.

تضمنت قائمة الأجهزة التى تم توريدها لصحة الدقهلية 7 أجهزة ميزان هزاز لقرب الدم شاملة بطارية لكل جهاز و9 أجهزة سنتر فيوج، إلى جانب جهاز تدفئة الدم.

وأضافت الدكتورة فاتن السقعان، مدير إدارة بنوك الدم، أن الأجهزة تم توزيعها على بنوك الدم بميت غمر وشربين والمنزلة ودكرنس ودماص والسنبلاوين وطلخا ونبروه وبلقاس وأجا.

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية إدارة العلاج الحر

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