إحالة 239 محضرًا تموينيًا للنيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة في الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 239 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ضبط مخالفات تموينية بعدد من المراكز

من جهته، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن أجا ودكرنس وميت سلسيل وبنى عبيد والمنصورة وشربين وميت غمر نبروه وطلخا وتمى الأمديد ومحلة دمنه وجمصة والمنزلة والسنبلاوين علي مدار 3 أيام.

وخلال اليوم الأول تم ضبط 81 مخالفة تموينية، وفي اليوم الثاني تم ضبط 97 مخالفة تموينية، وفي اليوم الثالث تم ضبط 61 مخالفة تموينية، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع دقيق بكمية 7 شكاير ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر تصرف في دقيق بكمية 72 شيكارة ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعلان عن أسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر سلع مجهول المصدر ومحاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ علي نصف طن دقيق بنسبة 72٪ و30 كيلو لحوم بلدية و11700 لتر سولار و4000 لتر بنزين 80 و400 كجم سكر و500 كجم فول سوداني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.