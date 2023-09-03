الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 1450 طن قمامة خلال حملة مكبرة بشرق المنصورة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

قاد الدكتور عمرو عبدالعاطى، رئيس حي شرق المنصورة، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع جميع أشكال التعديات والإشغالات بنطاق الحي، في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم، لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل الحزم لكل أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.


وأسفرت الحملة التى استهدفت منطقة الدراسات و قولونجيل، عن رفع تعديات الأكشاك والمحال التجارية، وإزالة تعديات الباعة الجائلين والتحفظ على 40 كرسيا وتروسيكل و 4 ستاند.

كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية، وذلك في إطار التصدي لكل أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.


ووجه “عبدالعاطي” بضرورة الاهتمام بأعمال رفع الإشغالات بالشوارع والقيام بحملات دورية ومفاجئة لإزالة أى إشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهى والباعة الجائلين والتصدى لأى مخالفات غير قانونية فى الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والسيارات والحركة المرورية فى الشوارع الجانبية.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 1450 طن قمامة و35 طن أتربة و40 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل علي مدار 3 أيام.

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شن حملة لإزالة التعديات رئيس حي شرق المنصورة الدقهلية أيمن مختار

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