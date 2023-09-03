قطع المياه 10 ساعات بمدينة المنصورة.. الثلاثاء

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه بعد غد الثلاثاء، الموافق 5 سبتمبر الجاري من الساعة 11 مساءً إلى الساعة 9 صباحًا يوم الأربعاء عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لتنفيذ أعمال صيانة وإحلال وتجديد لخط المياه الرئيسي قُطر 800 مم بشارع الجيش بالمنصورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءً على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدقهلية في هذا الشأن، حيث أوضح التقرير أنه نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لخط المياه المُشار إليه فإنه سيتم إيقاف محطة مياه شرب شرق المنصورة لمدة 9 ساعات خلال الفترة المُشار إليها، حيث يتم ربط الخط المذكور علي شبكة المياه القائمة بمدينة المنصورة.

كما أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هي حي شرق بالكامل وأجزاء من حي غرب، ومدينة مبارك، ومجمع المحاكم، وشارع عبدالسلام عارف، وفرعياته ووشارع بورسعيد وفرعياته، ومستشفى التأمين الصحي، والمستشفى الدولي وسندوب، وسكة سندوب وشارع محمد فتحي وشارع الجلاء، كما ستتأثر أجزاء من مركز المنصورة بضعف المياه وهي الوحدات المحلية بنقيطة وكوم الدربي وبرق العز ومنطقة مصانع سندوب.

توجيهات عاجلة

ووجّه مختار، الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، واللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة للتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة إنهاء الأعمال المُشار إليها وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد، حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المُشار إليها.

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بشرق وغرب المنصورة وقرى ومناطق مركز المنصورة، بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.