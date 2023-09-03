الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع مئات أطنان القمامة والمخلفات فى المنصورة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة. 

رفع مئات أطنان القمامة والمخلفات

وأشار مختار إلى رفع 1450 طن قمامة و35 طن أتربة و40 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل على مدار 3 أيام.

ومن جانبه، قال محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، إن تمت متابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية.

جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
استمرار حملات النظافة مدينه المنصوره أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية

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