محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الرئيسى "أهلًا مدارس" بالمنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المعرض الرئيسي "أهلًا مدارس" بالمنصورة بحديقة الأسرة أمام ديوان حي شرق.

وأوضح مختار أن المعرض يشارك في تنظيمه الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، وجهاز شباب الخريجين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وأشار مختار إلى أن المعرض يستهدف توفير جميع مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين، ويستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وأوضح أنه يتم توفير جميع مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30% إلى 40% للأسر الأولى بالرعاية، ويضم المعرض الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية وملابس المدارس والأحذية وأيضا السلع الغذائية.

كما يضم المعرض جناحا لمنصة "أيادي مصر" للمشغولات اليدوية والتراثية لمحافظة الدقهلية، وعرض السلع للمواطنين، ولتعميق الانتماء لدى المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية أجنحة المعرض التي ضمت 16 باكية لجميع الأدوات والمستلزمات المدرسية.

وأشاد مختار بالمعروضات ووجّه الشكر للشركات المشاركة والعارضين.

وفي ذات السياق، وتزامنا مع افتتاح المعرض الرئيس بالمنصورة، قال "مختار" إنه تزامنا مع افتتاح المعرض بالمنصورة يتم افتتاح معارض مماثلة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بعدد مركز لتعميم الجهود الهادفة لتخفيف العبء عن مواطني الدقهلية، بمشاركة كافة الأجهزة والمجتمع المدني، وأكد "مختار": إننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي وكافة الجهات لتوفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين على مستوى المحافظة.

وثمّن "مختار" جهود كافة الجهات المشاركة بالمعرض والاستجابة الفورية لتنظيم المعرض عملا على راحة المواطنين، من خلال سرعة تجهيز المعرض لتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة، وقد أشار "مختار" إلى أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالمشاركة مع كافة الجهات لتوفير الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة والعمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين.

كما كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء وجدي الجرواني، السكرتير العام المساعد، بافتتاح عدد من معارض "أهلًا مدارس" التي تم إقامتها بمراكز ومدن المحافظة تخفيفا للعبء عن مواطني المحافظة.

وحضر افتتاح المعرض السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، وأحمد رعب رئيس الغرفة التجارية، وأيمن موسى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية وممثلي المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

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