محافظ الدقهلية: نرحب بتنفيذ "مبادرة القرية الخضراء" بقرى حياة كريمة

استقبل د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، أحمد الشيمي وأحمد رضا وأحمد الشريف منسقي مبادرة حياة كريمة بـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور ريهام أحمد منسق "مبادرة حياة كريمة" بديوان محافظة الدقهلية.

تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة تنفيذ فعاليات مبادرة «القرية الخضراء» التي أطلقتها وزارة التخطيط والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكة مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين محافظات الجمهورية وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة.



مختار: الدقهلية ترحب بتنفيذ مبادره القريه الخضراء

ورحب مختار بتنفيذ "مبادرة القرية الخضراء" بقرى مشروعات حياة كريمة في الدقهلية تحقيقا للاستدامة البيئية، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئيسية “المشروعات الخضراء الذكية”، والتي تشارك الدقهلية فيها بفاعلية كبيرة من خلال 159 مشروع للعديد من المشاركين ويتم التقييم علي المشروعات المؤهلة.

أضاف المحافظ أن الدقهلية ترحب بتنفيذ مبادرة "القرية الخضراء" بقري مشروعات حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، مشيرا أنه بدأت بالفعل أعمال المعاينة الميدانية علي الطبيعة بقرية الحصص بمركز شربين لتكون إحدي القري التي يتم منحها شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء في مجال الطاقة والموارد والمياة، موجها بضرورة تذليل العقبات والاستجابة الفورية للتصدي لاية مشكلات طارئة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الدقهلية.

أوضح ممثلي وزارة التخطيط منسقي حياة كريمة بالوزارة، انه تم التعاون في هذا الشأن فيما يخص قري حياة كريمة علي مستوي الجمهورية وذلك من خلال تحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، ولتكن نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية من قري حياة كريمة خلال الفترة القادمة، واضاف ممثلي وزارة التخطيط" ومسئولي حياة كريمة، انه سيتم تأهيل قري حياة كريمة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية ووفقا لمعايير الجمعية المصرية للابنية الخضراء للحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، مضيفين بأن قرية "فارس بمحافظة اسوان" كانت أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة ونتطلع الي وجود نماذج مماثلة من المجتمعات القائمة "قري حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية تتأهل للحصول علي "شهادة الترشيد" في اطار مبادرة الوزارة "القرية الخضراء".

ووجه ممثلي وزارة التخطيط الشكرو التقدير لمحافظ الدقهلية علي الجهود المبذولة بشأن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية والاستعدادات اللازمة لمبادرة القرية الخضراء.