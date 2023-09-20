محافظ الدقهلية يفتتح المؤتمر الثانى لدور الجمعيات والمؤسسات فى التصدى للقضية السكانية

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مؤتمر الدقهلية الثاني في تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للقضية السكانية.

وأعلن محافظ الدقهلية، عن تدشين مبادرة "مصر أمانة" التي تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا، وذلك بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والعلماء.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والمستشار زاهر مصطفى، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية، والنائبة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وأكد المحافظ، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لها دور كبير في العمل التطوعي والخيري وعليها مسؤولية مجتمعية، منها توعية المواطنين بأهمية القضية السكانية وخطورة الزيادة السكانية باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة، والدولة تقدر هذا الدور وتعطيه اهتمامها البالغ.

وقال مختار: "أقدر الدور الكبير الذي تقوم به أكثر من 3000 جمعية ومؤسسة خيرية بالدقهلية في كل مجالات العمل الأهلي والتنموي، ولدى حرص شديد على شراكة المجتمع المدني والتواصل الدائم واستضافة الاتحاد الإقليمي للجمعيات وتقوم المحافظة بعقد هذا اللقاء بصفة دائمة تقديرًا لدور مؤسسات المجتمع المدني".

وأشار المحافظ، إلى أن القضية السكانية هي أخطر القضايا التي تهدد قطار التنمية الشاملة في أي دولة وتؤثر بالسلب على الاقتصاد ولا بد من تضافر الجهود من أجل هذه القضية.

كما أشار مختار، إلى أن الزيادة السكانية هي أحد معوقات عملية التنمية والبناء التي تشهدها مصر وأحد أسباب انتشار البطالة والأمية، وتعرقل عجلة الإنتاج وتضعف التعليم والخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ، بضرورة العمل على أكثر الفئات داخل المجتمع التي ليس لديها وعي بخطر الزيادة السكانية على الاقتصاد مثل فئات العمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات المختلفة.

خطة عمل متكاملة

كما أكد المحافظ، ضرورة وضع خطة عمل متكاملة بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية مقرونة بأهداف وخطوات حقيقة في إطار رؤية مصر 2030، وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وثمَّن مختار، جهود الشباب التطوعي شباب مصر في التحالف الوطني للعمل الأهلي والذي يظهر دورهم دائما بكل وطنية وإخلاص.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد العام للجمعيات، عن سعادته البالغة لوجوده على أرض محافظة الدقهلية التي ضربت أروع المثل في العمل المجتمعي والمشاركة المجتمعية في كل المجالات، وما أسمعه كل يوم عن حجم التبرعات التي يقوم بها أبناء الدقهلية تفوق كل التوقعات.

وأشار عبدالقوي، إلى أن أكبر وأخطر تحد يواجه الدولة هي القضية السكانية التي تهدد أي تنمية أو تقدم اقتصادي، لأن الزيادة السكانية تستنزف موارد الدولة وتجعل هناك فجوة كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية وإقامة مشروعات قومية، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة وغيرها.

من جهة أخرى، أشار رئيس الاتحاد الإقليمي بالدقهلية، إلى أن مصر رائدة منذ القدم في العمل الخيري التطوعي وخير مثال ما قامت به تجاه الشعب الليبي والسوداني، وما قامت به طوال تاريخها تجاه دول العالم وليست الدول العربية فقط.

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