الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية: مصر فى عهد الرئيس أصبحت دولة حديثة

مدحت الفيومي
مدحت الفيومي

أشاد مدحت الفيومى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهه التحديات والأزمات، وتطوير مصر وأصبحت دولة حديثة.

وأكد “مدحت”، في تصريحات له، أن الرئيس قام بالعديد من الإنجازات التي نحتاج لوقت طويل لحصرها، فالإنجازات التي حدثت في ٩ سنوات لم تحدث في ٤٠ سنة.

وأضاف أن الرئيس السيسي قضى على العشوائيه في مصر، وأنشئ مدن جديدة، والعاصمة الإدارية، والعالمين، كما قام بتطوير الطرق والكباري.

وأكد مدحت على تأييده للرئيس السيسي لتكمله مسيرته في تطوير مصر والعمل علي نهضتها، حيث وفر الرئيس عبدالفتاح السيسى سبل الدعم رفع مستوى معيشة المواطنين على مستوى الدولة وحقق إنجازات كانت تحتاج إلى مئات السنين لتحقيقها على أرض الواقع أبرزها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومبادرات رئاسية وفرت حياة كريمة، وخرجت منها ١٠٠ مليون صحة وحياة كريمة لتطوير الريف المصري. 

مدحت الفيومى نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الدقهلية السيسي مصر

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