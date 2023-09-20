نائب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية: مصر فى عهد الرئيس أصبحت دولة حديثة

أشاد مدحت الفيومى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهه التحديات والأزمات، وتطوير مصر وأصبحت دولة حديثة.

وأكد “مدحت”، في تصريحات له، أن الرئيس قام بالعديد من الإنجازات التي نحتاج لوقت طويل لحصرها، فالإنجازات التي حدثت في ٩ سنوات لم تحدث في ٤٠ سنة.

وأضاف أن الرئيس السيسي قضى على العشوائيه في مصر، وأنشئ مدن جديدة، والعاصمة الإدارية، والعالمين، كما قام بتطوير الطرق والكباري.

وأكد مدحت على تأييده للرئيس السيسي لتكمله مسيرته في تطوير مصر والعمل علي نهضتها، حيث وفر الرئيس عبدالفتاح السيسى سبل الدعم رفع مستوى معيشة المواطنين على مستوى الدولة وحقق إنجازات كانت تحتاج إلى مئات السنين لتحقيقها على أرض الواقع أبرزها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومبادرات رئاسية وفرت حياة كريمة، وخرجت منها ١٠٠ مليون صحة وحياة كريمة لتطوير الريف المصري.