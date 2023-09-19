الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزى

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، مستشفى شربين المركزي؛ لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الجولات الميدانية.

وكان في استقبال وكيل الوزارة  بمستشفى شربين الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى، حيث تفقد سيادته أقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل، والصيدلية، والمطبخ، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين ومدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، والوفد المرافق له، في إطار زيارته جامعة المنصورة لمتابعة أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية للجامعة عن فئة المؤسسة المتميزة، فرق العمل، الإبداع والابتكار.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجائزة مصر للتميز الحكومي، وحرص الدولة على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية، مشيرًا إلى أن الجامعة لها تاريخ عريق ومستقبل مشرق فقد أنشئت منذ خمسين عاما 1972.

واستعرض أهم ما تتميز به جامعة المنصورة، حيث تتميز بأنها أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتضم 18 كلية مختلفة التخصصات يدرس بها 170 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، و40 ألف طالب بمرحلة الدراسات العليا، وحصلت 10 كليات على الاعتماد الأكاديمي، منها كلية الطب التى حصلت على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة عام 2023 م وتم اعتماد 20 برنامجا نوعيا، منها اعتماد أول برنامجين من نوعهما على مستوى الجامعات المصرية، وهما برنامجا الدراسات القانونية باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

جانب من الجوله التفقدية
جانب من الجوله التفقدية
جانب من الجوله التفقدية
جانب من الجوله التفقدية
جانب من الجوله التفقدية
جانب من الجوله التفقدية
شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية مستشفى شربين المركزي

مواد متعلقة

"العلاج الحر" توصى بغلق 9 منشآت طبية مخالفة بالدقهلية

محافظ الدقهلية يفتتح السوق الخيري لتسويق المنتجات اليدوية

محافظ الدقهلية: نرحب بتنفيذ "مبادرة القرية الخضراء" بقرى حياة كريمة

الدقهلية تسجل 159 مشروعا في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالدقهلية

"العلاج الطبيعي" تتفقد 25 قسمًا وتجري 33 ألف جلسة في أسبوعين بالدقهلية

فوز فريق بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الثانى بمشروع روبوت لمساعدة الأمهات

سيدة من المنصورة: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية تؤكد اهتمام الرئيس بالموظفين والعمال

الأكثر قراءة

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

الطماطم بكام النهاردة.. أسعار الخضار اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة

"ذروها تجابه ربها".. النيابة تطالب بإعدام المتهمة بقتل ابنها وأكله

مصدر بالأهلى يكشف حقيقة خناقة الشناوى وإمام عاشور عقب خسارة السوبر الإفريقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما اللفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو في نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟