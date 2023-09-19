وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزى

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، مستشفى شربين المركزي؛ لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الجولات الميدانية.

وكان في استقبال وكيل الوزارة بمستشفى شربين الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى، حيث تفقد سيادته أقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل، والصيدلية، والمطبخ، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين ومدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، والوفد المرافق له، في إطار زيارته جامعة المنصورة لمتابعة أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية للجامعة عن فئة المؤسسة المتميزة، فرق العمل، الإبداع والابتكار.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجائزة مصر للتميز الحكومي، وحرص الدولة على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية، مشيرًا إلى أن الجامعة لها تاريخ عريق ومستقبل مشرق فقد أنشئت منذ خمسين عاما 1972.

واستعرض أهم ما تتميز به جامعة المنصورة، حيث تتميز بأنها أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتضم 18 كلية مختلفة التخصصات يدرس بها 170 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، و40 ألف طالب بمرحلة الدراسات العليا، وحصلت 10 كليات على الاعتماد الأكاديمي، منها كلية الطب التى حصلت على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة عام 2023 م وتم اعتماد 20 برنامجا نوعيا، منها اعتماد أول برنامجين من نوعهما على مستوى الجامعات المصرية، وهما برنامجا الدراسات القانونية باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

جانب من الجوله التفقدية

جانب من الجوله التفقدية