السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: مستمرون فى تطوير مدينة جمصة لاستقبال المصطافين

تقليم الاشجار
تقليم الاشجار

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أحمد حمدي، رئيس مدينة جمصة، باستمرار متابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة ورفع الإشغالات بالمدينة وشاطئ المصيف وبالشوارع والميادين عملا على راحة المصطافين والرواد واستمرار الجهود في كل قطاعات العمل بالمدينة. 

رئيس جمصة: نعمل على إظهار المدينة بالمظهر اللائق

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مدينة جمصه أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، تمت متابعة أعمال كسح مياه الأمطار بالمنطقة الصناعية وتم كذلك تركيب "إنارة ليد" على النخل بمدخل المدينة الرئيسي لإظهار المدينة بالمظهر اللائق وأيضا متابعة أعمال تقليم الأشجار والنخل بنطاق المدينة و١٥ مايو، ومتابعة أعمال رفع القمامة من المدينة والمقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومي بقلابشو، كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة وصيانتها وتأمينها ضد المخاطر وكذا متابعة أعمال رفع الإشغالات بالمدينة لتيسير حركة سير المواطنين والانضباط بالمدينة، وفي ذات السياق استمرت جهود تحصيل الرسوم المستحقه للدولة بالمرور على جميع المداخل لمتابعة تحصيل القرش السمكي. 

وأكد المحافظ متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن بدء أعمال رفع كفاءة وصيانة ودهان طرقات المكاتب بديوان عام المحافظة لتوفير المناخ الملائم للعاملين لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين بإشراف ومتابعة مدير عام الشئون الإدارية بالديوان العام.

وأوضح أكرم السقا، مدير عام الشئون الإدارية بديوان عام المحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم بالفعل الانتهاء من أعمال دهان الطرقات بالدورين الأول والثاني بالديوان العام من خلال إدارة صيانة المبنى التابعة للشئون الإدارية وسيتم استكمال باقي الأعمال تباعا لتوفير بيئة مناسبة للعاملين لأداء أعمالهم على أكمل وجه.

جدير بالذكر أنه سبق خلال الأعوام الماضية تنفيذ أعمال تطوير للديوان العام بالكامل لتوفير المناخ الملائم للعاملين والمترددين وقد شمل التطوير دورات المياه بالكامل والقاعة الرئيسية وحضانة أبناء العاملين والطرقات والسلالم ومساجد الديوان بالكامل وتطوير مداخل الديوان وبهو المدخل الرئيس وتغيير زجاج كافة النوافذ بالمبنى وإعادة دهان المبنى بالكامل من الداخل والخارج، وإنشاء مكتب رئيسي جديد للسكرتير العام المساعد وتطوير استراحات كبار الزوار تطوير معظم المكاتب والإدارات بالديوان العام منها مكتب نائب المحافظ والاتصال السياسي والمستشار العسكري والمستشار القانوني والإعلام والعلاقات العامة والمخابرات ومعاوني المحافظ والدعم الفني والمكتب الفني وقاعة كبار الزوار وإنشاء كافتيريا للعاملين بالديوان العام بمشاركة مجتمعية وإنشاء صالة للجيم لممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية.

تقليم الاشجار
تقليم الاشجار
تقليم الاشجار
تقليم الاشجار
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار أعمال رفع الكفاءه مدينة جمصة الدكتور أيمن مختار جمصة احمد حمدي رئيس مدينة جمصة

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