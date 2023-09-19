الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صدمه "تروسيكل" على طريق البجلات بالدقهلية

جثه
جثه

لقي طفل مصرعه بمحافظة الدقهلية بعدما صدمه تروسيكل على طريق ميت تمامه - البجلات بمركز منية النصر وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.


تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي لمأمور مركز شرطة منية النصر بوصول جثمان طفل ادعاء حادث طريق.

 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى المستشفى وبالفحص تبين مصرع الطفل أحمد عبد المجيد السيد يوسف 11 عاما، عامل والمقيم بقرية ميت تمامه بعدما صدمه تروسيكل على طريق ميت تمامه -البجلا . 
 

جرى تحويل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرفات النيابة وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

مصرع طفل الدقهلية طريق ميت تمامه منية النصر مستشفى منية النصر المركزي

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

"التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أحمد موسى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة النظام الحاكم بـ30 يومًا

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة في سبتمبر 2023 ومراحل تطوره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى