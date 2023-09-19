مصرع طفل صدمه "تروسيكل" على طريق البجلات بالدقهلية

لقي طفل مصرعه بمحافظة الدقهلية بعدما صدمه تروسيكل على طريق ميت تمامه - البجلات بمركز منية النصر وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي لمأمور مركز شرطة منية النصر بوصول جثمان طفل ادعاء حادث طريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى المستشفى وبالفحص تبين مصرع الطفل أحمد عبد المجيد السيد يوسف 11 عاما، عامل والمقيم بقرية ميت تمامه بعدما صدمه تروسيكل على طريق ميت تمامه -البجلا .



جرى تحويل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرفات النيابة وحرر عن ذلك المحضر اللازم.