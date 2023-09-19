محافظ الدقهلية: الاهتمام بتطوير العملية التعليمية من أولويات الرئيس السيسى

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، معرض ختام الأنشطة الصيفية بمركز وتنمية القدرات من داخل مدرسة الشهيد محمد مصطفى الجوهري بالمنصورة، جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وهاني عنتر وكيل المديرية.



الرئيس السيسي يدعم الأنشطة الطلابية

وأكد المحافظ، أن من أولى أولويات الرئيس السيسي الاهتمام بالتعليم وتطوير العملية التعليمية ودعم البرامج والأنشطة الطلابية والمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها التربية والتعليم لدعم الطلاب وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية والعملية.



وقال مختار: سعادتي بالغة لما شاهدته اليوم داخل المعرض من منتجات ومشغولات يدوية وأنشطة لأبنائي الطلاب ودعمي الكامل لهم لحرصهم على ممارسة الأنشطة الصيفية وتعلم كل ما هو جديد.



وثمن المحافظ، دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والقائمين على الأنشطة الطلابية على هذا العمل الرائع والتدريب المتميز لأبنائنا الطلاب ليخرج لنا جيل مبدع ومنتج في كافة الأنشطة والمجالات؛ لأن التعليم داخل المدارس هو نواة إنشاء جيل لديه قدرة وعزيمة على الإنتاج والابتكار.

محافظ الدقهلية: التصدي لعدد من حالات البناء المخالف بمراكز المحافظة

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.

وأكد "مختار"، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا ونبروه وشربين والسنبلاوين؛ لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.



وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، إنه جرى تكليف ريهام الحلو نائب رئيس المركز لمتابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لمخالفة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 300 متر مربع نطاق الجمعية الزراعية بقرية المنيل وتمت الإزالة فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.