الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محامي من المنصورة: الرئيس تولى مصر في ظروف معقدة وهو الأكفأ لقيادة مصر

عماد رمضان
عماد رمضان

قال عماد رمضان محامي بمدينة المنصورة، إن الرئيس السيسي هو زعيم التاريخ بمصر، فهو تولي مصر في ظل تحديات وظروف معقدة، منذ أعقاب ثورة 30 يونيو.

كما ذكر مقاومة الرئيس للأحداث والتحديات التي مرت بها مصر وخاصة الإرهاب.

وأكد رمضان، أن الرئيس السيسي هو الأكفأ لقيادة مصر، فتحولت مصر من شبه دولة عام 2013 إلى دولة بها جميع الوسائل التنموية، حيث شهدت محافظة الدقهلية على وجه الخصوص مخصصات مالية كبيرة لإنشاء مشروعات عملاقة تخدم المواطنين كما تم إنشاء شبكة طرق وإصلاح وتأهيل الطرق القديمة للتماشي مع الدولة المصرية الحديثة. 

محافظ الدقهلية يفتتح مؤتمر الدقهلية الثاني لدور الجمعيات والمؤسسات في التصدي للقضية السكانية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه اليوم الأربعاء مؤتمر الدقهلية الثاني في تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للقضية السكانية.

وأعلن "محافظ الدقهلية" عن تدشين مبادرة "مصر أمانة" والتي تهدف إلى رفع درجة الوعى لدى المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني وذلك بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والعلماء.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية، والنائبة شيماء نبية عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

وأكد "المحافظ" على أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لها دور كبير في العمل التطوعي والخيري وعليها مسئولية مجتمعية منها توعية المواطنين بأهمية القضية السكانية وخطورة الزيادة السكانية باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة، والدولة تقدر هذا الدور وتعطيه اهتمامها البالغ.

المنصورة الرئيس السيسي السيسي مصر ثورة ٣٠ يونيو

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