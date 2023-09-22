الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 380 مريضًا في قافلة علاجية بقرية منشأة صبري بالدقهلية

القافلة
القافلة

وجَّه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية للقافلة الطبية الاستثنائية مشاركة ودعمًا للمبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" يوم الخميس 21 سبتمبر 2023،  في قرية برهام مركز الستاموني ببلقاس، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 380 مريضًا، وضمت 6 عيادات منها: (باطنة - أطفال -  جلدية - أسنان - تنظيم  أسرة)، فضلاً عن معمل لتحاليل الدم.

وجاء بيان القافلة كالتالي: الباطنة 75، صدر 50، الأطفال 75، النساء و تنظيم الأسرة 50، الجلدية 55، الأسنان 75، كما تم إجراء 65 تحليلاً مختلفًا للمرضى، فضلاً عن فحوصات لـ45 مريضًَا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم ونحو 45 حالة اعتلال كلوي. 

من جهته، لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.

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شريف مكين وكيلة وزارة الصحة إحصائيات وزارة الصحة الدقهلية تنظيم قافلة طبية

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