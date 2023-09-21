الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة عاملين صدمهما "ميكروباص" على طريق الربع بالدقهلية

جثه
جثه

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بمحافظة الدقهلية، بعدما صدمتهما سيارة “ميكروباص” علي طريق قرية الربع مركز تمي الامديد وجري نقل جثة المتوفي الي المشرحة تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفي تمي الامديد المركزي بوصول جثة شخص واخر مصاب بكسور متنوعة ادعاء حادث طريق.

وانتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز تمي الأمديد الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث سير واصطدام  سيارة “ميكروباص” بشخصين على  طريق قرية الربح مما أدى إلى مصرع المواطن «حمدى عید محمد السيد، 44 عامًا، عامل»، ومقيم بقرية البيضاء، وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى تمى الأمديد المركزى تحت تصرف النيابة.

كما تبين إصابة «رضا محمد حسين إبراهيم  33 عامًا، عامل» ومقيم بقرية البيضاء، وتبين إصابته بكسر فى الكتفين ونزيف فى البطن وكسر أسفل الركبتين وتم حجزه بقسم العناية المركزة بالمستشفي لتلقي العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

الدقهلية طريق قرية الربع مركز تمي الإمديد مشرحة تمي الامديد المركزي النيابة العامة

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