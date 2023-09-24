رئيس "المنصورة الجديدة" لـ"الدستور": الجامعة صديقة للبيئة وتستقطب وافدين من مختلف الدول

أكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ضرورة التعريف بالبرامج التعليمية بالجامعة وميزاتها التنافسية مع أقرانها الإقليمية والدولية في هذه الأسواق المستهدفة، مؤكدا ضرورة التركيز على التسويق الرقمي الذي يعد هو الأكثر استخداما الآن والذي يمكن أن تصل به لعنصر الشباب وهو الفئة المستهدفة باستخدام والتطوير المستمر لموقع الإلكتروني، الذي يمثل الواجهة التقنية الأساسية للجامعة، واستخدام أحدث النظم الإلكترونية الخاصة بخدمات الطلاب المباشر بالجامعة وبناء العلاقات المستمرة معه.



آليات اعتماد جامعة المنصورة الجديدة على التكنولوجيا الرقمية



وأوضح أن الجامعة تمتلك نظمًا إلكترونية ومنصات تعليمية، ومن بينها: نظام LMS، منصة ماجروهيل العالمية، نظام بنك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، نظام معلومات الطلاب SIS، نظام التصحيح الإلكتروني، ونظام الدفع الإلكتروني. كما تمتلك الجامعة بنية تكنولوجية متميزة Data Centre، وانترنت بسرعة 200 MB، وتوفير خمسة Real Ips للاستخدام في شبكة الجامعة، وشبكة WIFI داخل الحرم الجامعي، و25 معملاً حاسوبيًا، إضافة إلى تجهيز 10 معامل أخرى وسنترال داخلي بالجامعة (VOIP).

وتُعَدُّ شركة ماجروهيل من أكبر الشركات العالمية في مجال العملية التعليمية، وتقدِّم برامج دراسية لكل الجامعات العالمية المرموقة. وتتميز المنصة بموقعها الإلكتروني، الذي يتيح استخدام الكتب وطرق اختبار الطلاب أونلاين، ودعم أعضاء هيئة التدريس لتوظيف المحتويات المتاحة للموقع لرفع كفاءة العملية التعليمية. وتأتي هذه التعاونات لتتوافق مع تطلعات الدولة والتحول الرقمي. كما تسمح المنصة بإجراء الاختبارات والامتحانات الدورية الأسبوعية للطلاب، وبطرح خدمات تعليمية متميزة تساعد في رفع كفاءة قدراتهم للتوافق مع المعايير العالمية.



استعدادات الكليات المختلفة للعام الدراسي الجديد

وقال إن جامعة المنصورة الجديدة إحدى جامعات الجيل الرابع، وتم تجهيزها بمستويات عالمية. تضم الجامعة 14 كلية، وقد بدأت الدراسة في ثماني كليات (الأعمال، المعاملات القانونية، العلوم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الطب، طب الأسنان، الصيدلة).

ومن المقرر تشغيل كليات التمريض وعلوم وهندسة المنسوجات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في العام الدراسي المُقبل 2023/2024. توفر الجامعة 4 مبانٍ للطلاب، مجهزة بالكامل ببنية تحتية حديثة ومعامل مجهزة، ومبنى آخر للعاملين بالجامعة.

كما توفر الجامعة رعاية صحية ووسائل انتقال متميزة لخدمة الطلاب. وتتمتع وسائل النقل بأجهزة مراقبة ومتابعة مستمرة طول الرحلة على كل خط من لحظة انطلاقه من وإلى الجامعة.

وتوفر جامعة المنصورة الجديدة إسكانًا للطلاب، وهو مقابل لمبنى الجامعة مباشرة على مسافة 500 متر من مدخل الجامعة. ويتميز السكن الطلابي بإشراف طوال الوقت وخدمات أمن ونظافة 24 ساعة. يحتوي السكن على لائحة انضباط في الدخول والخروج والتعامل، ولا يمكن للطالب أو الطالبة دخوله أو الاستفادة منه إلا بالتوقيع على هذه اللائحة والالتزام التام بها. وفي حال مخالفة قواعد السكن يحرم الطالب أو الطالبة من استخدامه على الفور.

ويتم منح أولوية في السكن للطلاب من المناطق البعيدة والطلاب ذوي التقدير الأعلى في حال زيادة الطلبات على الأماكن المتاحة.

التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والجامعات الدولية



ولفت إلى أن الجامعة لديها شراكات مع جامعات دولية، منها: جامعات (إيست لندن، تسكيجى بولاية ألاباما الأمريكية، كيبيك الكندية) وهناك مباحثات جارية لتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة نورث كارولينا الأمريكية في هندسة المنسوجات، وجامعة توتنهام البريطانية لمنح درجات مزدوجة.

الأنشطة الطلابية بالجامعة لصقل مهارات الطلاب وإعداد قيادات شابة

وأكد أن جامعة المنصورة الجديدة تولي اهتمامًا بالغًا بمبادرة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين، وتسعى دائمًا لتطوير منظومة الطلاب الوافدين والعمل على جذبهم وزيادة أعدادهم للدراسة ببرامج الجامعة المختلفة والتي تواكب سوق العمل الإقليمي والعالمي، وتأتي إدارة الوافدين بالجامعة تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة.

ولفت إلى حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضًا تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتى المجالات، نظرًا لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب، حيث تم تنظيم عدة ندوات منها: ندوة علمية لفريق بحثي من جامعة فريدريك شيللر بألمانيا، وندوة حول الشمول المالي والتحول الرقمي، وندوة حول الآثار السياسية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية بالتزامن مع "COP27"، وأطلقت الجامعة عدة حملات توعوية وتثقيفية حول مرض البول السكري، وسرطان الثدي، وحملة للتبرع بالدم، بالإضافة إلى تنظيم الماراثون السنوي للجامعة، وقد فاز فريق كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة في هاكاثون التغير المناخي، كما تم تنظيم عدة فعاليات رياضية وفنية واجتماعية، والمشاركة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، ومعرض التعليم العالي 2023، ومعرض "إديوجيت"، وتنظيم ورش عمل متنوعة ويومًا علميًا بمختلف الكليات.



الخطة المستقبلية لإنشاء مستشفى جامعي لتدريب طلاب كلية الطب وتقديم خدمات طبية لمنطقة الدلتا

وأكد أن جامعة المنصورة الجديدة تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 437 لسنة 2020، ويضم إنشاء مستشفى جامعي مجهز على أعلى مستوى، وتمت الآن الانتهاء من الرسومات الهندسية للتأسيس حتى مراحل الفرش والتجهيزات، وجار اتخاذ خطوات فعلية في مراحل البناء الأولى لمبنى المستشفى.

إجراءات اتخذت في مجال الحفاظ على البيئة

وأكد أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم جامعة المنصورة أن تكون صديقة للبيئة، وظهر ذلك جليا في التصميم المعماري لمبانيها من حيث اختيار الفتحات ومساحتها وعلاقتها ببعضها البعض وتحقيق التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية والتوجيه المثالي لجميع الفراغات بمختلف وظائفها، واختيار المواد البنائية الملائمة والألوان الداخلية والخارجية لها، والتي تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه الجامعة، وتعدد الأفنية الداخلية والفراغات التجمعية الداخلية.

وتم تأكيد فلسفة أن الجامعة صديقة للبيئة على مقياس التصميم العمراني من خلال تميز الموقع العام للجامعة وملائمة الشوارع البينية والفراغات الخارجية وتنوعها بين مباني الكليات المختلفة لتشكل في مجموعها وحدة متكاملة جعلت منها صديقة للبيئة تحقق الراحة الحرارية والبصرية لجميع منسوبيها.

ماذا تفعل الجامعة من أجب استقطاب الطلاب الوافدين ؟

واختتم أن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتي على رأس أولويات جامعة المنصورة الجديدة ضمن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستراتيجية مصر 2030، وتندرج تحت مظلة مبادرة "ادرس في مصر"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولذلك دعت الجامعة إلى وضع خطة لجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين من الإقليم وكذلك عالمياً، خاصة من دول المغرب العربي وأفريقيا، وذلك من خلال زيادة الوعي والمعرفة لدى الطلاب الوافدين بالتعليم العالي في جامعة المنصورة الجديدة ومميزاته، بما في ذلك التعريف بالبرامج الأكاديمية والخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة، وزيادة عدد الطلاب الوافدين للدراسة في برامج الجامعة المختلفة وتقديم مزايا للطلاب الوافدين لجعلها عناصر جذب لهؤلاء الطلاب، مثل تسهيلات في القبول وتقديم عدد من المنح كما يحصل في الجامعات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بشكل مناسب بالطلاب وحل مشاكلهم، وتحديد البرامج الأكاديمية المطلوبة بشكل أكبر وفقًا للاحتياجات المحلية والدولية المستهدفة، وتوجيه الجامعة لتطوير برامجها أو استحداث برامج جديدة وشراكات مع جامعات دولية لإنشاء درجات مزدوجة لجذب الطلاب من هذه الأسواق.

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