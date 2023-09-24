لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.. تدشين "مواطن.. كن مع الوطن" بمحافظة الدقهلية

دشن عدد من أهالي وعائلات محافظة الدقهلية، حملة "مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن"، وذلك لدعم وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.



وأكد عدد من عائلات محافظة الدقهلية، دعمها الكامل وغير المشروط للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن تدشين الحملة نابع من حب الوطن وخدمته بكل ما لدينا من قوة.

أعضاء حملة “مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن” يرفعون حالة التوعية في مجتمع الدقهلية لضرورة المشاركه في الانتخابات.

وأضاف إسماعيل مهنى منسق الحملة بمحافظة الدقهلية، أن أعضاء الحملة سيعملون على رفع حالة التوعية بين كل الفئات داخل المجتمع الدقهلاوي وحثهم على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل وعدم ترك فرصة لأي مغرض بتشويه حالة التحول الديمقراطي التي يشهده البلاد وكذلك الحفاظ على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.



وأوضح منسق حملة مواطن بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم التواصل بشكل مباشر ومستمر مع الأهالي في كافة الأحياء والمدن والقرى لدعوتهم للمشاركة في بناء الدولة وصولا إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مصري وطني يريد الاستقرار والبقاء في مصاف الدول.



كانت حملة مواطن لدعم مصر، أعلنت تدشن الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهي الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.



وطالب المنسق العام لحملة مواطن، جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.