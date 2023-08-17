محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 177 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 177 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يوليو 2023، بإجمالي 965 ألف جنيه، موزعة على 11 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال "مختار"، في بيان، اليوم الخميس، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 33 شابًا وفتاة (12 من الذكور -21 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 117.7 مليون جنيه استفاد منها 13102 شاب وفتاة (6231 ذكرًا- 6871 أنثى) جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناءً على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفًا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ولفت إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل فإنه يتم حاليًا دراسة مقترح يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل لعمل استراحات بمواقف سيارات السرفيس داخل مدينة المنصورة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الازدحام وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتيسيرًا عليهم، وذلك في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.

وذكر أنه تم بالفعل التنسيق مع جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى بوزارة النقل لدراسة طرح عدد 53 استراحة للركاب تشمل محطات السرفيس بمدينة المنصورة ومدينة طلخا، وتشمل الاستراحات المزمع تنفيذها من قبل وزارة النقل كل محطات السرفيس بمدينتي طلخا والمنصورة.