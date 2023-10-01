برلمانى: الرئيس السيسى وجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض

قال النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إن الرئيس وجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين.

احتفالية باليوم العالمى للتمريض

جاء ذلك خلال احتفالية النقابة الفرعية للتمريض بالإسماعيلية بمناسبة اليوم العالمى للتمريض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ المصري، جاء ذلك بحضور النائب الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين كساب، مدير المجمع الطبي وعدد كبير من القيادات الطبية والتنفيذية والشعبية بالإسماعيلية، والنائب أحمد دندش، والنائب رمضان إمام.

كما أكد النائب سامي سليم، أن مصر حققت فى عهد الرئيس السيسى إنجازات كثيرة فى كل المجالات لم تحققها منذ عقود سابقة، كما أنه بفضل القيادة السياسية الحكيمة استطاعت مصر أن تعبر إلى بر الأمان رغم التحديات الكثيرة التى شهدتها خلال السنوات السابقة.

أضاف النائب سامي سليم أن القيادة السياسة حريصة على تحسين حال المواطن المصرى، ولذلك أطلقت المبادرات الصحية والتى شملت أكثر من 14 مبادرة رئاسية فى كل التخصصات الطبية للكشف المبكر عن المواطنين وتحويل الحالات المصابة إلى المستشفيات للحصول على العلاج اللازم، بالإضافة إلى إطلاق مشروع حياة كريمة والذى يستهدف تحسين أحوال المصريين فى القرى والنجوع للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحى للمواطنين، وإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل والذى حقق طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية.