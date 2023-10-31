كوثر محمود: زيادة معدل الولادات القيصرية يستلزم تطوير مهارات القابلات فى مصر

استعرضت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، الموقف الحالي للقبالة في مصر واللوائح والقوانين المنظمة لمهنة القبالة، وذلك خلال ورشة عمل حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للقبالة، والتى نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين.



وقالت الدكتورة كوثر محمود إن الورشة تأتى فى إطار الاهتمام الشديد بمهنة القبالة من جانب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لافته إلى هناك العديد من الأسباب التى تستلزم تطوير مهارات القابلات "المولدات" فى مصر، أبرزها؛ زيادة معدل الولادات القيصرية، دعم المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة ومنها "مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة الألف يوم الذهبية"، ودعم تقديم برامج صحة الأم والطفل المستدامة بما في ذلك الصحة الإنجابية وبرامج تنظيم الأسرة، والمساهمة في بناء القدرات في مجال القبالة.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن النقابة تهدف إلى تحديد الفجوة بين الوضع الحالي للممارسات الفعلية للقبالة والوضع المأمول في جمهورية مصر العربية، ووضع الأولويات الاستراتيجية لتطوير وتعزيز التعليم والممارسة والبحث العلمي للقبالة بناء علي تحليل الفجوة.

تحديات مهنة القبالة

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه مهنة القبالة، والتى تتمثل فى عدم تحديث قوانين وقرارت القابلات منذ عام 1981، ولا توجد قنوات رسمية للقابلات، وعدم الوعي المجتمعي بأهمية دور القابلات، كما أنه لا يوجد ميزانية خاصة للتدريب، بالإضافة إلى تعدد البرامج المانحة للشهادة وتعدد مستويات التعلم للقبالة.

وأشارت إلى أنه من ضمن التحديات أيضًا؛ محدودية الدعم الاعلامي لمهنة القبالة، وبعد المسافات بين الوحدات الصحية والمستشفيات، ولا يوجد بعض البيانات الدقيقة لما تم اجتيازهم التدريب التابع لوزارة الصحة، وكذلك نظام المتابعة والاستفادة منهم.

تدشين زمالة القبالة



وقالت نقيب التمريض، إن الفترة الأخيرة شهدت فرص تحسن كبيرة فيما يخص مجال القابلات، تمثلت فى تدشين زمالة القبالة بمصر ووجود برامج تدريبية وتعليمية بمجال تمريض القبالة، إدخال البرنامج التخصصي في مجال القبالة بكليات التمريض المختلفة، وتدريب عدد من أفراد هيئة التمريض على القبالة فى برامج تدريب لمدة ٦ أشهر، توافر عدد من أساتذة كليات التمريض المتخصصات بمجال القبالة بمصر، بالإضافة إلى الدعم السياسي من قيادات الدولة والوزارات المختلفة، ووجود قرارات وقوانين تنظم مهنة القبالة بمصر.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود عن توصيات النقابة العامة للتمريض فيما يخص مجال القبالة؛ دعم إستراتيجية الولادات بواسطة ممرضة مدربة ومرخصة، وذلك تطبيقًا لقانون حماية الطفل، وتشكيل لجنة موحدة تكون مسئولة عن التنسيقات بين الجهات المعنية لمهنة القبالة، واستمرارية الاستثمار في الممرضات، وبالأخص القابلات لتحقيق أعلي قدر من الأمومة الأمنة، وتحديث بعض القرارات الوزارية والتشريعات القانونية.

تحديث المناهج التدريبية

وأشارت إلى أن التوصيات تتضمن أيضًا تحديث المناهج التدريبية طبقا لتوصيات المجلس الدولي للقبالة، وزيادة نسبة التغطية في وحدات الرعاية الأساسية والقري في المجتمع بممرضة قابلة، وإعادة فتح شعبه التوليد وصحة المجتمع لتصبح شعبة القبالة بالمعاهد الفنية الصحية، توفير الموارد المالية، التدريب والمتابعة المستمرة للقابلات، الاستعانة بالخبرات القومية والدولية في وضع البرامج والممارسات والتدريب المستمر، وتوفير الفرص للخريجين من البرامج المتخصصة فى القبالة للعمل في نفس المجال.



وأفادت الدكتورة كوثر محمود، أن ورشة العمل التى نظمتها وزارة الصحة والسكان، تضمنت جلسة بعنوان "نظام تعليم القبالة في مصر" للدكتورة شادية عبدالقادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، والدكتورة سحر موسي عميد التمريض بجامعة عين شمس، كما تضمنت جلسة بعنوان "النظام الحالي للتدريب وما تم من التدريب بمحافظة الاسكندرية" للدكتورة عبلة الالفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ومسئول مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة، وتضمنت أيضا جلسة بعنوان "وضع الخطوات العريضة لاستراتيجية القبالة بمصر" للدكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة في طب القصر العيني.

يذكر أنه شارك فى المؤتمر كل من الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة في مجال القبالة من كليات التمريض المختلفة، وعدد من قيادات التمريض بوزارة الصحة، ونواب من مجلس الشيوخ.

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