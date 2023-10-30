الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض تؤكد أهمية الانتهاء من قانون المسئولية الطبية وتطبيقه بشكل عاجل

اليوم العالمي لسلامة
اليوم العالمي لسلامة المرضى

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن أهمية دور التمريض في أمان وسلامة المريض، لافتة إلى أن أطقم التمريض تقدم نحو 53.5% من خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بشكل يحقق أمان وسلامة المريض المصرى.
جاء ذلك خلال كلمتها بفعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل التى تشمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية وبحضور شركاء المنظومة الصحية المصرية من مختلف القطاعات.

أهمية دور التمريض

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أهمية دور التمريض الحيوي في تقديم الخدمة، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي.

ميثاق أخلاقيات أمان وسلامة المريض
 

وأشارت إلى ضرورة تفعيل ميثاق أخلاقيات أمان وسلامة المريض مع إضافة أمان وسلامة الفريق الصحي، مؤكدة ضرورة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية وتطبيقه بشكل عاجل. 

المجلس الصحي المصري

وطالبت نقيب التمريض بضرورة إدراج ميثاق أمان وسلامة المريض المصرى علي موقع المجلس الصحي المصري استفادة لأكبر عدد من مقدمي الخدمة الطبية، مع ضرورة إرساله للكليات والمعاهد لوضعه داخل المناهج الدراسية.

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يذكر أن المؤتمر عقد بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتورة مي فريد معاون وزير المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء دكتور طارق عبدالرحمن نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، والدكتورة نجوى متولي عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية.

اليوم العالمي لسلامة المرضى

اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى
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