"التمريض" تزور الحملة الرسمية لـ"السيسى" للتأكيد على دعم النقابة لتوليه فترة رئاسية جديدة

قام وفد من النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وعبده رفعت، وكيل نقابة التمريض، مساء أمس، بزيارة رسمية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة للتأكيد على دعم النقابة الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى فى توليه فترة رئاسية جديدة.

وبدورها أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن النقابة العامة للتمريض بأعضائها علي مستوي الجمهورية يدعمون ويؤيدون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وأشارت إلى أنه تم إعداد مطويات خاصة بانجازات الرئيس السيسى التى تحققت في عدة مجالات على رأسها الصحة على مدار السنوات الماضية، وتوزيع علي أطقم التمريض على مستوي الجمهورية.

دور القيادة السياسية

وثمنت نقيب التمريض دور القيادة السياسية في دعم القطاع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إطلاق الحملات والمبادرات التي تستهدف الرعاية الصحية للمواطنين، وكان من أبرز نتائجها إعلان خلو مصر من الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس C".

وبدورهم أكد وفد النقابة خلال اللقاء على دعمه الكبير للمرشح عبدالفتاح السيسي، وأعلن عن حرصه على التوعية في كل المحافظات بإنجازات المرشح الرئاسي ليس فقط في مجال الصحة ولكن أيضا في كل المجالات التي تستهدف تحسين حياة المواطن، وذلك من خلال نشر الوعى بين أعضاء النقابة بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، دعما لاستمرار المرشح الرئاسي في استكمال مسيرة التنمية.

إشادة بدور التمريض

ومن جانبها قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إن النقابة العامة للتمريض هي أحد أقدم النقابات المهنية، التي تعمل على تدريب أعضائها وتنمية قدراتهم وتطبيق الرعاية الشاملة لأعضائها، وتضم عددًا كبيرًا من الأعضاء العاملين.



وبدوره أشاد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمهنة التمريض وبالدور الذي يقومون به خصوصًا في ظل جائحة كورونا، حيث يقع عليهم عبء كبير في الرعاية الطبية، مشيرًا إلى إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في القطاع الطبي عمومًا في والقطاع التمريض خصوصًا من ناحية التدريب وتطوير المهارات، فضلا عن التوسع في إنشاء عدد كبير من كليات التمريض والعمل على تحسين الأجور والحوافز.

وفد نقابة التمريض

وفد نقابة التمريض

وفد نقابة التمريض

وفد نقابة التمريض

وفد نقابة التمريض