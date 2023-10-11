نقيب التمريض تهنئ الرئيس السيسي بمنح مصر الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سي

هنَّأت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي، لتصبح مصر أول دولة على مستوى العالم تحصل على هذا الإشهاد الدولي.

وأكدت أن مصر لم تكن تحقق ذلك الإنجاز التاريخي إلا بالدعم المستمر من جانب القيادة السياسية، والتي كانت حريصة على شفاء الملايين من المصريين من هذا المرض اللعين.

الكشف المبكر عن فيروس سي

كما قدمت التحية للشعب المصري بأكمله على تعاونه لتحقيق مصر لهذا الإنجاز العظيم من خلال تردد المواطنين غير المسبوق على نقاط مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي والتي انطلقت تحت "100 مليون صحة"، والتي لم تقتصر على الكشف فقط بل علاج المصابين بالمجان في المراكز المخصصة لتلقي العلاج، وبذلك قضت مصر على فيروس سي والذي كان يهدد كل أسرة مصرية.

نجاح المبادرات الرئاسية

كما تقدمت نقيب التمريض بالشكر لكل أطقم التمريض على دورهم في نجاح المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة الكشف المبكر وعلاج مرضى فيروس سي، حيث أن التمريض كان على رأس الفرق الطبية المشاركة في المبادرات والحملات الرئاسية.

الرئيس السيسي يتسلَّم شهادة المستوى الذهبي

وتسلَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر، من مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وكبار مسؤولى وقيادات المنظمة.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن مدير عام منظمة الصحة العالمية، أوضح أن مصر أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا المستوى المتميز، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «سى» إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

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