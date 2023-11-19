نقيب التمريض تشهد تخريج دفعة من دبلومة إدارة المستشفيات ومكافحة العدوى والجودة بأسوان

شهدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، تخريج دفعة من دبلومة إدارة المستشفيات ومكافحة العدوى والجودة بمحافظة أسوان، والتى نظمتها النقابة العامة للتمريض، بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لافتة إلى أنه تم تكريم خريجى الدفعة، البالغ عددهم 60 عضوًا.

جاء ذلك فى الاحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، بمحافظة أسوان، وذلك برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبحضور الدكتور إيهاب حنفى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وكلية التمريض بأسوان، وعدد من القيادات الصحية والكوادر التمريضية.

مجهودات التمريض المصرى

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، خلال الاحتفالية، بمجهودات التمريض المصرى وتفانيه فى العمل ودورهم الهام فى المنظومة الصحية وخدمة المريض المصرى، لافتة إلى أن دور التمريض فى خدمة المرضى موجود منذ قديم الأزل، حيث تعد الصحابية رفيدة الأسلمية أول ممرضة وطبيبة فى التاريخ كما كانت تعتبر خيمة رفيدة الأسلمية أول مستشفى ميداني مسجل في التاريخ.



وقالت الدكتورة كوثر محمود إنه يبلع إجمالى العاملين بالتمريض فى محافظة أسوان نحو 8000 عضو بالتمريض، لافتة إلى أنه تم تكريم 300 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى المحافظة.

دعم قرارات الرئيس السيسى



وفى ختام كلمتها بالمؤتمر، أكدت نقيب التمريض ضرورة دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية من جانب أطقم التمريض وأسرهم للإدلاء بأصواتهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الوطن.

يذكر أن الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، قد أكدت فى وقت سابق أن التمريض يمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، مشيدة بمجهودات التمريض المصرى وتفانيه فى العمل ودورهم الهام لخدمة المريض المصرى، معلنة عن فخرها الدائم بأطقم التمريض وبما يقدمونه للمريض.

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