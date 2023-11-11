تمريض قنا يتزين بألوان علم فلسطين خلال احتفالية النقابة العامة بالمحافظة

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إحتفالية للتمريض بمحافظة قنا، حضرها أعضاء مجلس الشعب، وعدد من القيادات ومديرى الإدارات بمديرية الشئون الصحية بقنا، ومديرى المستشفيات.

وشهدت الإحتفالية ارتداء أعضاء هيئة التمريض زى بألوان علم فلسطين، كما تناولت الإحتفالية فقرات عن فلسطين حيث هتف الحضور لفلسطين والرئيس عبد الفتاح السيسى كما نددوا بالإحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر الذى يشهده قطاع غزة.

دور التمريض في مصر



وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن الإحتفالية تناولت فقرة عن دور التمريض في مصر، كما استعرضت انجازات الرئيس في مصر وخاصة مجال الصحة والتى شملت مبادرات الصحة العامة ومنظومه التأمين الصحي الشامل بمصر وغيرها من الإنجازات.

وأضافت أنه تم التنبية علي أعضاء هيئة التمريض بمحافظه قنا بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية وأسرهم، حيث أن العالم أجمع يضع مصر تحت اعينهم خاصه في الانتخابات الرئاسية وتحدي الشعب المصري للنهوض بمصر واختيار قائدهم للمرة الثانية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه شارك فى الإحتفالية نحو 1200 عضو بالتمريض، لافته إلى أنه تم تكريم 300 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى بمحافظة قنا.

كما تقدمت نقيب التمريض بالشكر للدكتورة اسماء رمضان التقيب الفرعى بقنا، ولمجلس إدارة النقابة الفرعية بمحافظة قنا.

وكانت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، قد شاركت، فى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية التمريض جامعة قناة السويس، بمقر الجامعة بالإسماعيلية، الذي يعقد بالتعاون مع جامعة إيديث كوان باستراليا.

واستعرضت الدكتورة كوثر محمود خلال فعاليات المؤتمر، تفاصيل برنامج البورد العربى للتمريض وميزاته، لافته إلى أنه يساهم فى إعداد طاقم تمريضى مؤهل لتقديم رعاية تمريضية شاملة ومتكاملة لتلبية الاحتياجات الصحية للفرد والأسرة والمجتمع، وتطبيق أخلاقيات مهنة التمريض وتطوير الذات والمهنة.

وأضافت أن البورد العربى يساهم فى تقديم رعاية تمريضية شاملة متخصصة في مجال تمريض الطوارئ والكوارث مبنية على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تقديم الرعاية التمريضية بجودة عالية للحالات الطارئة وبالسرعة المطلوبة بناءً على نتائج التقييم والتشخيص التمريضي.

وأشارت إلى أن تدريب البورد العربى يهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة لحدوث الكوارث ووضع الخطط اللازمة لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها، وتطبيق أسس ومبادئ الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد المتاحة.

وقالت التدريب يهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمساندة اللازمة للفرد والأسرة والمجتمع في حالات الطوارئ والكوارث والفئات المعرضة للمخاطر، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث لتطوير الخدمات الصحية في مجال الطوارئ والكوارث.

وأشارت إلى أن الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، تحدثت خلال المؤتمر عن دور القبالة الهام فى مصر، لافته إلى أن المؤتمر شهد حضور الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب الأسبق، حيث تحدث عن الهبوط المفاجئ والجلطات المفاجئة.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على سعي الجامعة إلى تقديم خدمة طبية متميزة وتحديث المنظومة الصحية وتطوير التعليم الطبي، لافتا إلى ضرورة مواكبة التطور والتحديث والسعي وراء كل جديد داخل القطاع الطبي.

وبدورها قالت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض، إن التفاوتات الصحية لها آثار سلبية على سلامة المرضى منها التشخيص المتأخر والتخطيط غير الملائم للرعاية الصحية والتواصل غير الفعال، والافتقار إلى ثقافة السلامة، مما يعرض المرضى للخطر أثناء تلقي الرعاية الصحية.

وفى نهاية المؤتمر السنوي لكلية تمريض جامعة قناة السويس، قام رئيس الجامعة بتكريم نقيب عام التمريض وعدد من قيادات التمريض المشاركين فى المؤتمر.

يذكر إنه عقد المؤتمر بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض، والدكتورة إيناس عبدالله، وكيل كلية التمريض ورئيس المؤتمر، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من قيادات التمريض وعمداء الكليات بالمحافظة.



إحتفالية للتمريض بمحافظة قنا

إحتفالية للتمريض بمحافظة قنا

إحتفالية للتمريض بمحافظة قنا

إحتفالية للتمريض بمحافظة قنا

إحتفالية للتمريض بمحافظة قنا