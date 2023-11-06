الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم 17 طالبا بينهم 3 مثاليين في حفل تخرج معهد التمريض بدمياط

دمياط
دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  مساء اليوم،  حفل تخرج الدفعة السابعة عشر للمعهد الفنى الصحى بالمنصورة شعبة التمريض العام " فرع دمياط " عام ٢٠٢٣، والذي جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة.
 

وكرمت محافظ دمياط أوائل الخريجين 14 طالبا وثلاثة طلاب مثاليين، كما كرمت  سحر عربانو مدير مدارس التمريض بدمياط ومنال مصطفى مديرة المعهد الفنى للتمريض.

 

واستهلت "محافظ دمياط" كلمتها بتوجيه التحية إلى القائمين على هذا الحدث، كما أعربت عن سعادتها بمشاركة أبنائها وبناتها من خريجى الدفعة السابعة عشر من المعهد الفنى الصحى بالمنصورة "فرع دمياط"، فرحتهم بتخرجهم وتفوقهم،  مؤكدة حرصها على حضور هذا الحفل كل عام للاحتفال بالخريجين الجدد.

وأشارت إلى إيمان الجميع بأهمية الدور الذى يقدمه قطاع التمريض بالمنظومة الطبية فهو جزء أساسى لا يتجزأ من جيش مصر الأبيض الذى لولاه ما حقق القطاع الطبى تلك الانجازات والنجاحات، مؤكدة أن الدولة جاهدة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير التعليم الصحى، وذلك ضمن خطتها لتطوير المنظومة الصحية. 

ووجهت عوض تحية خاصة إلى أولياء الأمور على ماقدموه من جهد للوصول بأبنائهم إلى هذا التفوق، وأيضًا المعهد الفنى الصحى ومديرية الصحة والى جميع لخريجين والطلبة الأوائل.

ومن جانبه وجه الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة الشكر إلى محافظ دمياط على حرصها حضور هذا الحدث للاحتفال بتخرج ٢٣٧ طالب وطالبة من المعهد هذا العام، ودعمها الكبير للمنظومة الطبية بالمحافظة،  حيث استعرض اهم الانجازات بهذا القطاع خلال العام الماضى من رفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت الطبية، وأيضًا تكثيف العمل وتطوير ها داخل المستشفيات ومراكز طب الأسرة وتزويدهم بالمستلزمات والأدوية اللازمة، هذا إلى جانب ما حققته المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى داخل المحافظة والقضاء على قوائم الانتظار، وكذلك ما تم تحقيقه بمجال تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية، وأشار أيضًا إلى أن المديرية قد أصدرت ٦٤٨٥٥ قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى بقيمة اجمالية ١٣٥ مليون جنيه وإقامة ٧٤ قافلة طبية قدمت خدمات علاجية لأكثر من ١٠٩٤١٢ مواطن بقرى المحافظة، علاوة على ما تقوم به المديرية من جهود خلال الحملات المشتركة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين وأيضًا ما حققته من مراكز على مستوى الجمهورية بتلك القطاعات.

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