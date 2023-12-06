الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعدادات "الصحة" لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة طبيًا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطة التأمين الطبي الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل مصر على مدار 3 أيام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

 

وأعلنت الوزارة عن رفع درجة الاستعدادات على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، في الأماكن التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأي طارئ.

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وأضافت أن خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية تضمنت الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين بكافة المحافظات إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.

زيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة

ووجهت وزارة الصحة كافة المديريات والجهات بزيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارئ، للعمل على مدار الـ24 ساعة مع تخصيص أرقام هواتف لسرعة التواصل بين غرفة طوارئ المديرية، وجميع المستشفيات والوحدات، وأرقام خدمات طوارئ الوزارة 137، 16474.

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كما وجهت بضرورة التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة مع مراجعة أرصدة مخازن الأزمات والكوارث بكل محافظة، وتوفير أرقام للتواصل مع مسئولي الإمداد والتموين وغرفة المستلزمات عند الحاجة، إلى جانب تأمين احتياطي من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك بالتنسيق بين إدارة بنوك الدم وغرفة النداء الآلي مع تواجد منسق من إدارة بنوك الدم في غرفة (137) على مدار الساعة، وكذلك الـتأكيد على مراجعة مخزون الأكسجين، وموقف المولدات وأرصدة السولار، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة.

مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية

وقالت الوزارة، إن مرحلة الإعداد لتطبيق الخطة القومية لتأمين الانتخابات الرئاسية، تضمنت حصر إمكانات مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية، وربطها بغرفة الأزمات المركزية في ديوان وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة المشروع القومي للرعايات الحضانات مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحيث يتم تحويل أي حالات مرضية بواسطة الإسعاف لأقرب نقطة طبية وفقًا لنوع ودرجة الإصابة، بما يضمن سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ.

 

وأضافت أن الخطة تتضمن أيضًا التنسيق مع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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