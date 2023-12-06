الوطنية للانتخابات تحدد كيفية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الانتخابات المصرية

يدلي المصريون في الداخل، الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر وعلى مدار 3 أيام بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، توجيهاتها بأن يكون الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، كما استحدثت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصًا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.

وسبق وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، 28 لجنة على مستوى الجمهورية، لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، على أن تكون لجنة بكل محافظة، عدا محافظة القاهرة فتشمل لجنتين لرصد المخالفات.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.