الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الوطنية للانتخابات تحدد كيفية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الانتخابات المصرية

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية

يدلي المصريون في الداخل، الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر وعلى مدار 3 أيام بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، توجيهاتها بأن يكون الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، كما استحدثت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصًا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.

وسبق وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، 28 لجنة على مستوى الجمهورية، لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، على أن تكون لجنة بكل محافظة، عدا محافظة القاهرة فتشمل لجنتين لرصد المخالفات.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي محكمة النقض

مواد متعلقة

بيان من النيابة بشأن تأثر الخدمات الرقمية بانقطاع الإنترنت

النيابة تأمر بتسليم 590 طن سكر إلى التموين لبيعها بسعرها الرسمي

كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية

الرقابة الإدارية تضبط عددًا من مسئولى الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية

حكاية وطن.. كيف عملت الدولة على تعزيز قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية (3)

حكاية وطن.. رفع كفاءة الكوادر البشرية الشرطية (4)

حكاية وطن.. تطوير البنية التحتية الشرطية والارتقاء بمنظومة الأداء الأمنى (2)

وزير الداخلية يسمح لـ63 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستهدف أطراف بلدتى محيبيب وبليدا الحدوديتين فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة