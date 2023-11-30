الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مع تطبيقه لتصويت المصريين فى الخارج

كل ما تُريد عن الصمت الانتخابي وعقوبة مخالفته (انفوجراف)

الانتخابات الرئاسية.
الانتخابات الرئاسية.

بدأت أمس الأربعاء، فترة الصمت الانتخابي، وذلك قبل ساعات من بدء التصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية.

مفهوم الصمت الانتخابي 

- فترة تسبق الانتخابات بـ48 ساعة، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.

- تتوقف فيها الحملات الانتخابية، ويمنع الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين.

- تتضمن حيادية وسائل الإعلام تجاه العملية الانتخابية وعدم الترويج لأي من المرشحين.

- يحظر على أي مرشح الترويج لنفسه من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلام أو المؤتمرات الجماهيرية.

- تلتزم وسائل الإعلام خلال هذه الفترة بتثقيف المواطنين خلال فترة الصمت الانتخابي من أجل حشدهم للمشاركة في الانتخابات للجميع وليس لمرشح بعينه.

- يقتصر دورها على الإعلان على أهمية المشاركة والتعريف بشكل ورقة الاقتراع وطريق التصويت الصحيحة وأماكن التصويت ولجان الانتخابات ودور اللجان القضائية التي تشرف على الانتخابات وغيرها من معلومات.

الأسباب

- تستهدف هذه الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

العقوبة 
 

الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يستوجب اتخاذ عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى إسقاط حق الترشح، أو فرض غرامات على وسائل الإعلام المخالفة.

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