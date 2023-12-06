الصحة: دعم مستشفيات شمال سيناء بمختلف أجهزة الأشعة لاستقبال مصابى غزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بـ8 محافظات، وترخيص 82 منشأة طبية تحوز أشعة رنين مغناطيسي بمختلف المحافظات، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بمحافظات قنا والقاهرة والإسكندرية وأسيوط وكفرالشيخ والقليوبية وشمال سيناء والسويس، خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتًا إلى تزويد مستشفيي العريش وزويد المركزي بمحافظة شمال سيناء بأجهزة أشعة نقالي وتحميض ديجيتال CR وأشعة عمليات C-arm، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة.

إصدار عقود صيانة

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إصدار عقود صيانة لأجهزة أشعة الثدي بالوحدات المتنقلة لصحة المرأة وجهاز أشعة الثدي بمستشفى دسوق وجهاز أشعة عادية بمستشفى حميات العباسية محافظة القاهرة، حرصًا على سلامة الأجهزة وضمان عملها بشكل فعال لخدمة المرضى.



من جانبه، أشار الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى ترخيص 82 منشأة طبية حكومية وغير حكومية تحوز أجهزة أشعة رنين مغناطيسي تتضمن 47 منشأة ضمن عمل اللجنة الفنية للأشعة.

وتابع "النادي" أنه تم المرور على أقسام الأشعة بمستشفيات الشهداء المركزى وتلا المركزى وزاوية الناعورة المركزى بمحافظة المنوفية، وههيا المركزي وفاقوس العام بمحافظة الشرقية، للوقوف على مدى الجاهزية الطبية لها وإعطاء التوصيات اللازمة، لتلافي أي ملاحظات، للارتقاء بجودة العمل بها.

القوافل الطبية

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ197 ألفًا و646 مواطنًا، من خلال 147 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 27 ألفًا و988 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1129 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.