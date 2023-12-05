الصحة: افتتاح وتشغيل 6 أقسام للعلاج الطبيعي خلال أكتوبر الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح وتشغيل 6 أقسام للعلاج الطبيعي ببعض المستشفيات بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وكفر الشيخ والفيوم، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة من العلاج الطبيعي إلى المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة جنوب سيناء بمستشفيي طابا وكاترين المركزى وانضمامهما للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصوفية بمحافظة الشرقية.



وأضاف عبدالغفار أنه تم تشغيل قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ بوحدة دمرو ادارة سيدي سالم وبمستشفى حميات مطوبس، كما تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفيوم العام بمحافظة الفيوم.

تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالأمراض

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية، إلى دور العلاج الطبيعي في تقديم الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بالأمراض والإصابات الحركية المختلفة وتعزيز القدرات البدنية المتضررة نتيجة تلك الإصابات، حيث يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بتقييم الحالات ووضع الخطة العلاجية المناسبة للمريض وذلك باستخدام الوسائل العلاجية المناسبة ذات المرجعية العلمية الحديثة.



أضاف سعفان أنه تم افتتاح 17 قسمًا للعلاج الطبيعي وتطوير 7 أخرين بالوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وبني سويف والبحيرة والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وجنوب سيناء، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.

التدريبات العلمية والعملية بالمستشفيات والوحدات الصحية

وأكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، استمرار عقد التدريبات العلمية والعملية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على رفع كفاءة العاملين والوصول إلى أفضل معدلات الأداء، كما تم المرور على مستشفيات محافظة سوهاج لمتابعة سير العمل بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات.