الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. "الصحة العالمية": غزة تقترب من وضع هو الأحلك فى تاريخ البشرية

غزة
غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية"، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، في حديث عبر الفيديو من مدينة رفح جنوب قطاع غزة لصحفيين في جنيف، إن عدد المواطنين الذين يغادرون وسط وجنوب قطاع غزة "يتزايد بشكل ملحوظ".

وقال بيبركورن: "الوضع يزداد سوءا كل ساعة، ويتكثّف القصف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية"، مضيفا أن "الكثير من الناس يائسون وفي حالة صدمة دائمة".

وأضاف: "نحن قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية، وأن القصف والخسائر غير المبررة في الأرواح يجب أن يتوقفا الآن، ونحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وشدّد بيبركورن أيضًا على أنّ المساعدة التي تمكنت منظمة الصحة العالمية من تقديمها إلى غزة كانت "قليلة جدًا"، ودعا إلى تدفق المساعدات بشكل منتظم.

ووسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق اجتياحها البري ليشمل قطاع غزة برمّته، بعد قرابة شهرين من بدء الحرب، بعدما شنّت منذ 27 أكتوبر هجومًا بريًا في شمال القطاع المحاصر.

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