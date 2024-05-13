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محمد الباز

محافظات

4 سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة فى قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلق 4 سيدات أعيرة نارية على عائلة أخرى، اليوم الأحد، خلال حرث أرضهم داخل أحد نجوع مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وانتقلت قوة أمنية على الفوى إلى مكان الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بأن مجموعة سيدات أطلقن أعيرة نارية على آخرين في أحد نجوع مركز شرطة شنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أن السيدات أطلقن على آخرين الأعيرة النارية خلال حرث أرضهم لوجود خلافات على قطعة الأرض، وأتلفن جرارات الحرث، وتم فرض كردون أمني في محيط الواقعة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر بالواقعة لتتولى الجهات المختصة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها للقبض على المتهمات.

سيدات أعيرة قنا محافظة البداية

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