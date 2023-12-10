الانتخابات الرئاسية 2024.. طوابير أمام لجان "جمال عبدالناصر" بالجيزة
انطلقت عملية التصويت بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية للبنات، وسط اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام اللجنة الانتخابية للإداء بأصواتهم.
مصر تنتخب الرئيس
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك علي كافة المستويات.
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