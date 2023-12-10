الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تبدأ تطبيق خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.. وتفعيل غرفة الأزمات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت وزارة الصحة والسكان منذ صباح اليوم، تطبيق خطة التأمين الطبي الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ من اليوم 10 حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

وأعلنت الوزارة عن رفع درجة الاستعدادات على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، في الأماكن التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأي طارئ.

وزير الصحة يتابع استعدادات تطبيق خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية 2024

وبدأت وزارة الصحة فى تفعيل غرفة الأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وكذلك غرف العمليات الفرعية بجميع المحافظات، منذ صباح اليوم، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي، وعرض تقارير مفصلة دوريًا بمستجدات الأوضاع والخدمات المقدمة للقائمين والمشاركين في العملية الانتخابية.

الدفع بسيارات إسعاف مجهزة

وفيما يتعلق بخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، دفعت وزارة الصحة بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين بكافة المحافظات إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.

ووجهت وزارة الصحة كافة المديريات والجهات بزيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارئ، للعمل على مدار الـ24 ساعة مع تخصيص أرقام هواتف لسرعة التواصل بين غرفة طوارئ المديرية، وجميع المستشفيات والوحدات، وأرقام خدمات طوارئ الوزارة 137، 16474.

txt

"صوتك لمصر".. وزارة الصحة تدعم مبادرة "الدستور" لتحفيز المشاركة بانتخابات الرئاسة

كما وجهت بضرورة التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة مع مراجعة أرصدة مخازن الأزمات والكوارث بكل محافظة، وتوفير أرقام للتواصل مع مسئولي الإمداد والتموين وغرفة المستلزمات عند الحاجة، إلى جانب تأمين احتياطي من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك بالتنسيق بين إدارة بنوك الدم وغرفة النداء الآلي مع تواجد منسق من إدارة بنوك الدم في غرفة (137) على مدار الساعة، وكذلك الـتأكيد على مراجعة مخزون الأكسجين، وموقف المولدات وأرصدة السولار، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة.

مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية

وقالت الوزارة، إن مرحلة الإعداد لتطبيق الخطة القومية لتأمين الانتخابات الرئاسية، تضمنت حصر إمكانات مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية، وربطها بغرفة الأزمات المركزية في ديوان وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة المشروع القومي للرعايات الحضانات مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحيث يتم تحويل أي حالات مرضية بواسطة الإسعاف لأقرب نقطة طبية وفقًا لنوع ودرجة الإصابة، بما يضمن سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ.

وأضافت أن الخطة تتضمن أيضًا التنسيق مع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الصحة خطة التأمين الطبى لانتخابات الرئاسية تفعيل غرفة الأزمات الانتخابات الرئاسية درجة الاستعدادات اللجان الانتخابية خدمات الطوارئ مخازن الأزمات

مواد متعلقة

الصحة: فحص مليون و956 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بمبادرة فيروس سى

" الطفولة والأمومة" و"حقوق الإنسان" يعقدان مائدة مستديرة لمناقشة الحقوق النفسية للأطفال والمراهقين

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة

الدواء: ورشة عمل عن مراجعة أحدث آليات العمل الرقابي على المستحضرات البشرية

رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى عددًا من مسئولى الهيئات المناظرة بالدول الإفريقية

"الطفولة والأمومة" يطلق مبادرة "من طفل لطفل" لتوجيه المساعدات الإنسانية إلى أطفال غزة

نقيب التمريض: تشكيل 25 غرفة طوارىء لمتابعة الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

نقيب التمريض تشيد بمبادرة الدستور "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

انطلاق انتخابات الرئاسة بمشاركة واسعة من مستفيدى "حياة كريمة" فى أبوحمص بالبحيرة

شباب كفرالشيخ يصطفون أمام لجان انتخابات الرئاسة: نرسم مستقبل وطننا بأيدينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب