الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تحت عنوان "طب الطوارىء"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "طب الطوارىء"، خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري.

وذلك بحضور  الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشئون طب الطوارىء والحالات الحرجة، وعدد من قيادات الوزارة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أكدت على أهمية انعقاد المؤتمر في تخصص طب الطوارىء، معربًا عن أمله في تواجد هذا التخصص بشكل موسع في مصر نظرًا لتردد أعداد كبيرة من المواطنين على هذا التخصص يوميًا في مجالات الأورام والقلب والحوادث.

دلائل استرشادية موحدة

ونوهت الوزارة إلى أهمية وجود دلائل استرشادية موحدة بين جميع المنشآت الطبية بمختلف جهات الدولة للتعامل مع حالات الطوارىء حتى الآن، مشيرًا إلى دور المجلس الصحي المصري في وضع أدلة استرشادية  في هذا الشأن، كما أشار إلى قانون المسؤولية الطبية، والذي سيساهم في تنظيم المشكلات التي تحدث بسبب عدم وجود أدلة استرشادية موحدة.

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وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة استعرضت الحلم الذي تسعى الدولة لتحقيقه في إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث صدق فخامة الرئيسي السيسي على مقترح المدينة، وجار العمل للبدء بها، موضحًا أن المدينة ستضم 18 معهد طبي تعليمي، بطاقة 4 آلاف سرير في مكان واحد ومراكز بحثية ومعامل مركزية، وفنادق لجذب السياحة العلاجية.

المدينة الطبية

ولفتت الوزارة إلى مشاركة شباب الأطباء بالهيئة في وصع البرنامج الوظيفي للمدينة الطبية، مؤكدًا أن المدينة الطبية تعظم الاستفادة من خدمات المستشفيات والمعاهد التعليمية للأجيال القادمة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير شهد تكريم عدد من العاملين بالهيئة والرؤساء السابقين، لافتًا إلى دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تعد الذراع العلمي والأكاديمي والبحثي لوزارة الصحة والسكان، موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر والذي يشهد حشد كبير في يومه الأول، كما وجه الوزير الشكر لجميع رؤساء الهيئة على مدار تاريخها والذين كان لهم دور كبير في عمل الهيئة بصروحها الطبية.

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ومن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المؤتمر يعقد هذا العام تحت عنوان "طب الطوارئ" والذي جاء تتويجا لإستراتيجية الهيئة خلال عام 2023 في الإهتمام بطب الطوارئ بمختلف مستشفيات ومعاهد الهيئة نظرا لأهميته القصوى، وذلك طبقا لتوجهات الدولة فى هذا المجال الحيوي، حيث لا يرتبط طب الطوارئ بمجال معين بقدر ما يرتبط بالمعرفة الواسعة لكافة المجالات وطرق التشخيص والعلاج الذكي بمختلف طرق العلاج والإجراءات المتبعة في تشخيص الحالات المختلفة.

وأوضح أن المؤتمر يحرص على استعراض كافة التخصصات المتعلقة بطب الطوارئ،إلي جانب محاضرات متخصصة في التغذية العلاجية ودورها في حالات الطوارئ، وذلك من خلال أربعين جلسة علمية متخصصة يحاضر فيها أكثر من ٢٠٠ محاضر من كبار العلماء في مجالات الطب المتعددة وتتبادل فيها الخبرات بين كوادر الهيئات الطبية  و الجامعات من داخل مصر وخارجها، وتشمل ٢٥٠ محاضرة علمية وورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية بنظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر حصل هذا العام على الاعتماد الأمريكي لساعات المؤتمر بعدد (  ١٩.٦ ) ساعة تدريبة معتمدة من التعليم الطبي المستمر.

الصحة المؤتمر العلمي السنوي طب الطوارىء المعاهد التعليمية دلائل استرشادية موحدة قانون المسؤولية الطبية

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